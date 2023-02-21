Украина получила менее половины финансовой помощи, обещанной Западом – СМИ

Украина получила менее половины финансовой помощи, обещанной Западом. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов из Кильского института мировой экономики.

Как посчитали аналитики, к декабрю 2022 года Киев получил от западных союзников 31 миллиард евро из 64. В газете уточнили, что США не передали Киеву примерно 12 миллиардов евро, а страны ЕС – около 17,5 миллиарда евро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.