21 января, 11:45Политика
Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно
Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно. Новые правила начнут действовать с 1 марта, сообщили в Госдуме.
Среди других изменений депутаты назвали увеличение количества часов практической подготовки для тех, кто учится на категорию "В". В свою очередь, для получения новой категории теперь не обязательно проходить полный курс обучения – достаточно освоить только дополнительные модули.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.