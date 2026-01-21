Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно. Новые правила начнут действовать с 1 марта, сообщили в Госдуме.

Среди других изменений депутаты назвали увеличение количества часов практической подготовки для тех, кто учится на категорию "В". В свою очередь, для получения новой категории теперь не обязательно проходить полный курс обучения – достаточно освоить только дополнительные модули.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.