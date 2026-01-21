21 января, 07:00Политика
В России может появиться самозапрет на донаты в компьютерных играх
В России может появиться самозапрет на донаты в компьютерных играх. Ввести этот защитный механизм предложили в Госдуме.
Парламентарии полагают, что данная мера поможет уберечь россиян, особенно подростков, от импульсивных трат на бонусы, персонажей и игровую валюту. При этом добровольную блокировку платежей можно будет установить на определенный период или сделать бессрочной.
