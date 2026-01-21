В России может появиться самозапрет на донаты в компьютерных играх. Ввести этот защитный механизм предложили в Госдуме.

Парламентарии полагают, что данная мера поможет уберечь россиян, особенно подростков, от импульсивных трат на бонусы, персонажей и игровую валюту. При этом добровольную блокировку платежей можно будет установить на определенный период или сделать бессрочной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.