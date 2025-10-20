Предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште стала одной из главных тем в СМИ

Будущая встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште стала одной из главных тем в СМИ. Некоторые издания называют переговоры в Венгрии "ударом и унижением" для Евросоюза, другие пытаются предугадать результаты встречи.

По словам Трампа, в Будапеште будет "решаться судьба Украины". По мнению экспертов, лидеру США нужно "показывать образ миротворца", чтобы впоследствии переключиться на другие направления, более приоритетные для американской администрации.

В Москве идет подготовка к визиту в Будапешт. У президента России есть несколько маршрутов – через воздушное пространство Польши, через Румынию или через Турцию и над международными водами. Последний вариант самый долгий, но затрагивает меньше всего стран ЕС и требует меньше согласований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

