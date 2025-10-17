Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 14:15

Политика

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

Путин призвал формировать суверенитет в сфере ТЭК

Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о содержании беседы с американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщают в Кремле, на предстоящих переговорах в Венгрии лидеры России и США планируют обсудить пути решения украинского конфликта. Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации саммита. Он может состояться в течение двух недель или позже.

Решение о встрече было принято во время телефонного разговора Путина и Трампа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика