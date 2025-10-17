Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о содержании беседы с американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщают в Кремле, на предстоящих переговорах в Венгрии лидеры России и США планируют обсудить пути решения украинского конфликта. Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации саммита. Он может состояться в течение двух недель или позже.

Решение о встрече было принято во время телефонного разговора Путина и Трампа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.