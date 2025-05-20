Трамп обвинил демократов в незаконной поддержке Харрис знаменитостями

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в незаконном использовании поддержки знаменитостей в предвыборной кампании бывший вице-президент США Камалы Харрис. В публикации в своей соцсети он потребовал выяснить, платили ли команде Харрис такие артисты, как Бейонсе, Брюс Спрингстин и Опра Уинфри.

По его словам, речь может идти о нарушении избирательного законодательства, если поддержка была куплена. При этом сам Трамп также пользовался поддержкой известных личностей, включая рэпера Лила Пампа. Однако президент настаивает, что те, кто выступал за него, делали это по убеждению.

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