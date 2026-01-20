Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу G7 в Париже с участием России, Украины, Дании и Сирии. Американский лидер сообщил об этой инициативе в социальных сетях.

В США, в штате Мичиган, произошла массовая авария с участием более 100 автомобилей. Причиной стал мощный снегопад, который обрушился на регион. Легковушки и фуры врезались друг в друга и съезжали с заснеженной трассы в кювет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.