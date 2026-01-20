Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 12:00

Политика

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем

Российские войска освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

Штраф за нарушения при майнинге криптовалюты предложили ввести в России

Управляющим компаниям грозит штраф до 300 тыс рублей за плохую уборку снега

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ ударами РСЗО "Град" в Запорожской области

Несколько изменений для авиапассажиров вступят в силу в России

Новости мира: в Гренландии прошел митинг против продажи острова США

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу G7 в Париже с участием России, Украины, Дании и Сирии. Американский лидер сообщил об этой инициативе в социальных сетях.

В США, в штате Мичиган, произошла массовая авария с участием более 100 автомобилей. Причиной стал мощный снегопад, который обрушился на регион. Легковушки и фуры врезались друг в друга и съезжали с заснеженной трассы в кювет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияДТПпогодаза рубежомвидеоИван Евдокимов

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика