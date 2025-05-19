Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 12:30

Политика

Скандал разгорелся из-за высказываний министра сельского хозяйства Таку Это в Японии

Скандал разгорелся из-за высказываний министра сельского хозяйства Таку Это в Японии

Российская армия освободила села Новооленовка и Марьино в зоне СВО

Новости мира: западные лидеры обсудили с Трампом украинский вопрос

Российские военные освободили село Богатырь в зоне СВО

Новости мира: президент Аргентины обвинил журналиста в покушении на свою жизнь

Более 130 новых ограничений может ввести ЕС в отношении России

В Росавиации рассказали о переговорах с зарубежными странами по возобновлению полетов

В Госдуме предложили сделать майские праздники 2026 года непрерывными

Новости мира: в Румынии закрылись избирательные участки на выборах президента

Новости мира: Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

В Японии произошел громкий политический скандал вокруг министра сельского хозяйства Таку Это. Он заявил, что никогда не покупал рис, потому что его часто дарят. Это было расценено как личное оскорбление среднестатистического гражданина страны.

За последние месяцы рис в стране сильно подорожал. Власти вынужденно начали продавать госзапасы, что впервые происходит в мирное время и без стихийных бедствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика