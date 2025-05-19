Скандал разгорелся из-за высказываний министра сельского хозяйства Таку Это в Японии

В Японии произошел громкий политический скандал вокруг министра сельского хозяйства Таку Это. Он заявил, что никогда не покупал рис, потому что его часто дарят. Это было расценено как личное оскорбление среднестатистического гражданина страны.

За последние месяцы рис в стране сильно подорожал. Власти вынужденно начали продавать госзапасы, что впервые происходит в мирное время и без стихийных бедствий.

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