Новости мира: президент Аргентины обвинил журналиста в покушении на свою жизнь

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил журналиста местного телеканала в покушении на свою жизнь. Это заявление было сделано после инцидента на выборах в местные органы власти, когда Милей, выходя из избирательного участка, оказался в окружении репортеров. Один из журналистов случайно толкнул микрофон в лицо президента, но Милей не признал это случайностью и заявил, что журналист действовал намеренно.

В США мощные торнадо стали причиной гибели около 30 человек. Разрушительные ураганы пронеслись по восточным штатам, включая Миссури и Кентукки, где скорость ветра превышала 70 метров в секунду. Сотни тысяч людей остались без электричества, а десятки тысяч зданий были разрушены. Вихрь продолжает двигаться в сторону Техаса, Канзаса, Колорадо и Оклахомы.

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