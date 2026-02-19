Совфед разработал новые требования для борьбы с игроманией в России

Совфед разработал новые требования, которые направлены на борьбу с игроманией и развитие финансовой грамотности в России. Соответствующий закон одобрили сенаторы.

Согласно документу с 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут размещать на своих сайтах, а также в конторах и пунктах приема ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в них. Также они должны будут сообщать клиентам о возможностях инвестировать свои деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.