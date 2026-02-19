В Госдуму внесли проект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Механизм позволяет гражданину стать полноправным собственником своего имущества, а также защитить его от сноса. После этого гаражи можно передавать по наследству или абсолютно законно продавать.

За 3,5 года "гаражной амнистии" россияне зарегистрировали более 700 тысяч объектов и участков под ними.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.