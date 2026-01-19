Несколько изменений для авиапассажиров вступят в силу в России

В России рассматривают несколько изменений для авиапассажиров. В Госдуме предложили ввести единый размер ручной клади в самолетах для всех авиакомпаний. Однако авиаэксперт Илья Шатилин назвал эту инициативу нереализуемой из-за разных конфигураций салонов воздушных судов.

При этом с 1 марта авиакомпании будут обязаны размещать детей до 12 лет рядом с родителями без доплаты. Критерием задержки рейса станет опоздание более чем на 30 минут, что дает пассажиру право на полный возврат стоимости билета. Также разрешается бесплатный провоз детских колясок в ручной клади.

