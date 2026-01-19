Форма поиска по сайту

19 января, 07:15

Политика

Несколько изменений для авиапассажиров вступят в силу в России

Новости мира: в Гренландии прошел митинг против продажи острова США

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Мерц раскритиковал немцев за возросшее количество больничных

Новости мира: Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

Ежегодный отпуск многодетным предложили увеличить на 14 дней

В ГД предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

В России рассматривают несколько изменений для авиапассажиров. В Госдуме предложили ввести единый размер ручной клади в самолетах для всех авиакомпаний. Однако авиаэксперт Илья Шатилин назвал эту инициативу нереализуемой из-за разных конфигураций салонов воздушных судов.

При этом с 1 марта авиакомпании будут обязаны размещать детей до 12 лет рядом с родителями без доплаты. Критерием задержки рейса станет опоздание более чем на 30 минут, что дает пассажиру право на полный возврат стоимости билета. Также разрешается бесплатный провоз детских колясок в ручной клади.

