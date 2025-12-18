18 декабря, 12:30Политика
Новости мира: глава ЕК потребовала от саммита ЕС решения по финансированию Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит Евросоюза не завершится, пока не будет решен вопрос финансирования Украины. Страны обсуждают два варианта: совместный кредит для Киева или экспроприацию замороженных российских активов, риски при которой предлагается разделить между всеми членами ЕС.
Власти индийской столицы Дели ввели ограничения на въезд автомобилей с устаревшими двигателями из-за опасного уровня загрязнения воздуха. Новые правила могут затронуть более миллиона водителей. В городе отменены занятия в школах, а сотрудники офисов переведены на удаленную работу.
