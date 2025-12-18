США и Россия могут провести новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине

В выходные, 20–21 декабря, США и Россия проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Politico. По данным СМИ, на встрече американская сторона представит России результаты последнего раунда консультаций с Украиной и Европой.

Ожидается, что российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах могут участвовать спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

