Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

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Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, уточнив, что меры будут военными. По ее словам, для России это вынужденный шаг, однако в итоге все будет зависеть от условий членства в НАТО, включая в том числе размещение иностранных баз.
Во время спецоперации Россия уделяет особое внимание гуманитарной ситуации на Украине. Об этом также рассказали в МИД РФ. Российские военные разминируют города от украинских мин, содействуют в восстановлении мирной жизни людей.
На турецких курортах совсем скоро могут начать принимать карты "Мир". Также страны договорились о мерах сохранения туристического потока. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи сопредседателей межправительственной российско-турецкой комиссии.
"Аэрофлот" до 30 июня приостанавливает продажу билетов в некоторые южные города страны. Об этом сегодня сообщили в авиакомпании. Там уточнили, что пассажиры смогут вернуть деньги или же переоформить билеты на другие рейсы. Это связано с ограничениями Росавиации на полеты в аэропорты юга страны.
Цены на электронику постепенно откатываются назад. Так, например, стоимость компьютеров уже упала до февральского уровня. Курс доллара понизился и стал даже ниже, чем был в начале зимы. При этом поставки техники из-за рубежа продолжаются.
Не меньше 12 человек стали жертвами наводнений и оползней на северо-востоке Индии. Об этом сообщают местные СМИ. В регионе идут сильные дожди, которые продолжатся еще минимум три дня. Разгул стихии затронул 400 тысяч человек. Люди остались без жилья и электричества. Некоторые населенные пункты отрезаны от центральных территорий страны – дороги размыло, обрушились мосты. Заблокированы железные дороги.
В городе Мыски Кемеровской области коровы напали на бабушку и двух ее внуков. Младший ребенок попал в больницу. Видео ЧП разместили в соцсетях. На кадрах видно, как женщину окружили три коровы, и одна из них бьет ее копытом и пытается забодать. Женщине стараются помочь прохожие, в ответ животное нападает и на них. Как заявили в администрации города, коровы появляются на улицах каждую весну, однако прежде от них доставалось только клумбам и молодым деревьям.
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