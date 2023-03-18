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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине.

Так, до 70% территорий Артемовска находятся под контролем российских сил. Об этом заявили в администрации Донецкой Народной республики. Там сообщили, что Киев стянул к городу достаточно серьезную группировку, которая располагается примерно в 11 километрах к западу.

Ее подразделения пробовали прорваться в Артемовск, но российские войска эту попытку купировали. Город является важным транспортным узлом для снабжения сил ВСУ в Донбассе, за него идут ожесточенные бои.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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