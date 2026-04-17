Российские военные продвинулись вглубь украинской обороны в Запорожской области. Продвижение отмечено в районах сел Воздвижевка, Любицкое и Копани. Также поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Преображенка.

Украинские подразделения продолжают пытаться прорваться к селам южнее Запорожья, но без успеха. Бои идут в районах Приморского и Степногорска, где российские мотострелки и десантники вытесняют противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.