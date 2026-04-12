12 апреля, 18:30Общество
В России уточнили сроки передачи показаний счетчиков за воду
В России ввели новые требования к передаче показаний счетчика на воду, теперь данные нужно предоставлять с 20-го по 25-е число каждого месяца. Правила действуют с 1 апреля.
Как уточнили в Госдуме, передать показания можно через портал "Госуслуг" или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в срок, начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.