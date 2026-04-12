В России уточнили сроки передачи показаний счетчиков за воду

В России ввели новые требования к передаче показаний счетчика на воду, теперь данные нужно предоставлять с 20-го по 25-е число каждого месяца. Правила действуют с 1 апреля.

Как уточнили в Госдуме, передать показания можно через портал "Госуслуг" или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в срок, начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.