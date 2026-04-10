"Мой район. Место встречи": День космонавтики с Павлом Деревянко

Москва отметит 65 лет со дня первого полета человека в космос 12 апреля. В столице вместе со всей страной вспомнят подвиг первого космонавта Юрия Гагарина и обсудят, как сегодня становятся покорителями орбиты.

Накануне праздника артист Павел Деревянко вспомнит свою роль в фильме "Салют-7", посвященном подвигу космонавтов. Герой России Антон Шкаплеров расскажет о пути в профессию, первом полете на МКС и традициях, которые соблюдают на орбите.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".