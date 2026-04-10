10 апреля, 07:45Общество
Музей с копиями советских космических кораблей можно посетить в Красногорске
В Красногорске находится Аллея космонавтов – уникальный музей под открытым небом с точными копиями советских космических кораблей.
Здесь можно увидеть "Восток", на котором Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, и "Восход", с которого Герой Советского Союза Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос.
Леонов лично участвовал в создании проекта и присутствовал на его торжественном открытии.