Москвичей и туристов пригласили на мероприятия Недели космоса

В Москве в эти дни проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина. Основные мероприятия организованы на ВДНХ, в Музее космонавтики, а также в культурных центрах и библиотеках города. В рамках программы проходят лекции, встречи и мастер-классы с участием космонавтов.

Космонавт Сергей Авдеев рассказал о своем опыте пребывания на орбите, адаптации к условиям невесомости, а также о подготовке специалистов и работе на станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.