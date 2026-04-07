07 апреля, 20:00
25 человек обратились к медикам из-за укусов клещей в Подмосковье
25 человек уже обратились к медикам из-за укусов клещей в Подмосковье. В Роспотребнадзоре отметили, что этот показатель существенно ниже прошлогоднего. Тогда к 10 апреля было уже больше 250 обращений.
Надзорное ведомство держит на постоянном контроле обстановку по инфекциям, которые переносят клещи. На данный момент случаев заболевания вирусным энцефалитом в регионе не выявлено. В области планируют обработать от клещей более 5 тысяч гектаров территории.
