25 человек обратились к медикам из-за укусов клещей в Подмосковье

25 человек уже обратились к медикам из-за укусов клещей в Подмосковье. В Роспотребнадзоре отметили, что этот показатель существенно ниже прошлогоднего. Тогда к 10 апреля было уже больше 250 обращений.

Надзорное ведомство держит на постоянном контроле обстановку по инфекциям, которые переносят клещи. На данный момент случаев заболевания вирусным энцефалитом в регионе не выявлено. В области планируют обработать от клещей более 5 тысяч гектаров территории.

