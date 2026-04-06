Биолог рассказал, где в Москве чаще всего будут нападать клещи этой весной

В Москве около 14% всех укусов клещей приходится на городские парки и скверы. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, в этом году клещей там будет существенно больше, поэтому осматривать себя нужно после каждой прогулки, даже вблизи от дома.

Ветеринары предупреждают, что встретить клеща можно даже у зеленой зоны своего подъезда. В соцсетях появляются видео, где за несколько минут прогулки люди снимают с себя сразу несколько клещей, несмотря на использование защитных средств.

