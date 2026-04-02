Новости регионов: аномальные ливни подтопили транспорт в Волгограде

В Волгограде после сильнейших дождей оказались подтоплены дороги и транспорт. Ливневая канализация не справилась с нагрузкой, менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков.

В Дагестане устраняют последствия мощного наводнения. На регион обрушились ливни и ураганный ветер, а улицы городов ушли под воду. Подтоплены сотни домов, разрушены автомобильные и железнодорожные мосты, прервано энергоснабжение.

