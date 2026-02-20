"Деньги 24": аналитики изучили финансовую благонадежность москвичей

Аналитики изучили финансовую благонадежность москвичей. Они выяснили, жителям каких округов столицы охотнее одобряют кредиты, у кого самый лучший кредитный рейтинг и кто чаще других допускает просрочки.

В топ-5 округов по доле одобрения кредитов вошли Западный административный округ с показателем 53,5%, Юго-Западный административный округ – 48,5%, Северо-Западный административный округ – 48,3%, Северный административный округ – 47,3% и Северо-Восточный административный округ – также 47,3%.

В топ-5 округов с наибольшей долей просрочек по кредитам попали Троицкий административный округ – 17,2%, Зеленоградский административный округ – 16,9%, Юго-Западный административный округ – 16,7%, Новомосковский административный округ – 16,5% и Восточный административный округ – 16,3%.

