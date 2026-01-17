Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов

Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, был освобожден населенный пункт Закотное в ДНР. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль село Жовтневое в Запорожской области и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

