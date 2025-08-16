Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 22:15

Политика

В Европе положительно оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

В Европе положительно оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Washington Post заявила о победе Путина после переговоров на Аляске

Военнослужащие установили контроль над Колодезями и Вороновым в Днепропетровской области

Путин отметил доверительный контакт с Трампом после саммита

Путин и Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске

Трамп сообщил о достигнутом согласии по ряду вопросов на встрече с Путиным

Политолог Мухин заявил о символичном задержании Путина на Аляске

Путин назвал Трампа "дорогим соседом" на встрече в Анкоридже

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах России

Дональд Трамп оценил результаты саммита на "десять из десяти"

После встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже европейские лидеры позитивно оценили перспективы урегулирования украинского вопроса. В ЕС заявили, что это важный шаг к миру, и выразили готовность работать над трехсторонним саммитом Москвы, Вашингтона и Киева.

После возвращения в США Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот поддержал предложение о трехсторонней встрече и подтвердил намерение встретиться с американским лидером в Вашингтоне. В завершение саммита Путин пригласил Трампа посетить Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикавидеоАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика