16 августа, 22:15Политика
В Европе положительно оценили встречу Путина и Трампа на Аляске
После встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже европейские лидеры позитивно оценили перспективы урегулирования украинского вопроса. В ЕС заявили, что это важный шаг к миру, и выразили готовность работать над трехсторонним саммитом Москвы, Вашингтона и Киева.
После возвращения в США Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот поддержал предложение о трехсторонней встрече и подтвердил намерение встретиться с американским лидером в Вашингтоне. В завершение саммита Путин пригласил Трампа посетить Москву.
