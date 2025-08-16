Форма поиска по сайту

16 августа, 07:15

Политолог Мухин заявил о символичном задержании Путина на Аляске

Политолог Алексей Мухин прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. По его словам, важным символом стало то, что российский президент задержался на территории США, хотя западные СМИ ожидали, что он сразу улетит.

Эксперт отметил, что таким образом Путин продемонстрировал уверенность и "умыл западную прессу". Мухин подчеркнул, что западные медиа сознательно завышали ожидания от переговоров, чтобы затем объявить их провальными, а также параллельно утверждали, что встреча не имеет значения, чтобы обесценить ее.

