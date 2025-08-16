Эксперт Нэйборс: Киев должен выбрать между продолжением конфликта и уступкой территорий

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Киеву необходимо сделать выбор между продолжением конфликта и территориальными уступками, рассказал ТАСС заведующий кафедрой политических наук Университета Аляски в Анкоридже Форрест Нэйборс.

Он добавил, что вопрос территорий будет одним из самых сложных в урегулировании конфликта.

"Украина должна будет решить, продолжать ли войну или уступить часть территории, которую она в любом случае может потерять в результате продолжения военных действий", – отметил эксперт.

При этом в отличиие от экс-президента Джо Байдена, команда нынешнего американского лидера Дональда Трампа не заинтересована в интеграции Украины в НАТО. Сам Трамп, скорее всего, по вопросу Донбасса и Крыма занимает нейтральную позицию.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Владимиром Путиным и Трампом прошли на Аляске. Российский лидер отметил, что беседа была конструктивной и взаимоуважительной. Москва готова работать над безопасностью Украины и заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

Американский лидер добавил, что США и России удалось согласовать множество вопросов, теперь договоренность по прекращению огня на Украине зависит от президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Трамп заявил, что начинается подготовка трехсторонней встрече с ним, Путиным и Зеленским. Президент США подчеркнул, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

