Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 11:45

Политика

Новости мира: Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев

Новости мира: Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев

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Новости мира: Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии

Дональда Трампа официально выдвинули в кандидаты на пост президента США от республиканцев. Решение приняли на съезде партии в Милуоки. Это значит, что другой член партии и также кандидат Роберт Кеннеди-младший пойдут на выборы в качестве самовыдвиженца. Кроме того, был избран и кандидат в вице-президенты от республиканцев. Им стал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

Тем временем несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза, по данным источников СМИ, приняли решение бойкотировать официальные и неформальные встречи, проводимые Венгрией в период ее председательства в ЕС. Поводом для этого послужили регулярные контакты премьер-министра страны Виктора Орбана с Россией и Китаем. Сообщается, что среди тех, кто негативно отреагировал на поведение коллеги, – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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