Фото: телеграм-канал "Генеральний штаб ЗСУ"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выехал в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, чтобы выяснить обстоятельства потерь среди личного состава, сообщает РИА Новости.

Сырский решил выехать в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником военной службы правопорядка ВС Украины.

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 355 солдат.

До этого российская армия освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР, а также улучшила свое тактическое положение. До этого ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари, а также освободили район Новый в Часовом Яре.

