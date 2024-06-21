Новости мира: пять человек погибли в результате лесного пожара в Турции

Пять человек погибли, более 40 пострадали во время лесных пожаров на юго-востоке Турции. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по двум провинциям. Спасателям пришлось эвакуировать жителей двух деревень, при этом несколько десятков домов спасти не удалось. Однако огонь удалось взять под контроль. Еще в двух провинциях, в том числе курортном Измире, тушение продолжается.

Тем временем в Узбекистане с помощью дронов обнаружили серьезный пожар. Огонь охватил почти 200 деревьев, высаженных по кромке леса. Высокий риск распространения огня сохраняется. По 15 случаям поджога завели административные дела.

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