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21 июня, 11:45

Происшествия

Новости мира: пять человек погибли в результате лесного пожара в Турции

Новости мира: пять человек погибли в результате лесного пожара в Турции

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Пять человек погибли, более 40 пострадали во время лесных пожаров на юго-востоке Турции. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по двум провинциям. Спасателям пришлось эвакуировать жителей двух деревень, при этом несколько десятков домов спасти не удалось. Однако огонь удалось взять под контроль. Еще в двух провинциях, в том числе курортном Измире, тушение продолжается.

Тем временем в Узбекистане с помощью дронов обнаружили серьезный пожар. Огонь охватил почти 200 деревьев, высаженных по кромке леса. Высокий риск распространения огня сохраняется. По 15 случаям поджога завели административные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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