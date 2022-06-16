Канада и Дания решили конфликт с делением острова Ганса

Канада и Дания закончили "войну виски", которая длилась почти 50 лет. Конфликт из-за небольшого острова недалеко от Гренландии уже прозвали самым интеллигентным в истории.

Началось все с того, что канадцы высадились на берегу в 1984 году, оставив свой флаг и бутылку виски. Следом прибыли датчане, которые флаг убрали, виски выпили, а вместо него оставили свой флаг и шнапс.

Позднее на месте шнапса снова появились канадский флаг и виски. И так продолжалось много лет, пока остров Ганса не договорились наконец поделить. Дании отошли 60% территории, а Канаде – 40%.

Кстати, сам остров необитаемый, а его площадь чуть более квадратного километра. Но для Канады вопрос принципиальный, так как земля необходима для поддержания арктического суверенитета.

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