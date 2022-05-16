Путин встретился с лидерами стран ОДКБ в Кремле

В Александровском зале Кремля проходит саммит ОДКБ. Встреча приурочена к 30-летию договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

Владимир Путин и остальные лидеры стран ОДКБ обсуждают актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

В саммите принимают участие главы всех шести стран-участниц, а именно: России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. В таком составе они встретились очно впервые за долгое время.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.