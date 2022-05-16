Российские силы ПВО уничтожили два Ту-143 "Рейс" на Украине

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников, включая два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотники были сбиты над населенными пунктами Новосветловка ЛНР, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское ДНР.

Также в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха были сбиты два самолета Су-25, а в районе острова Змеиный сбит Су-24.

Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области была перехвачена тактическая ракета "Точка-У".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

