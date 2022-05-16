ПВО сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В районе Змеиного российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также противовоздушные средства обороны за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Николаевской области и населенного пункта Великая Камышеваха.

Над населенными пунктами Новосветловка ЛНР, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, ДНР уничтожены 10 украинских беспилотников, включая два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.

Ранее сообщалось, что ракетчики и артиллеристы РФ в течение ночи с 13 на 14 мая поразили свыше 500 объектов ВСУ. В частности, они поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в Любомировке Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения.

