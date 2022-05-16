ПВО сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного

11:02
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
В районе Змеиного российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также противовоздушные средства обороны за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Николаевской области и населенного пункта Великая Камышеваха.
Над населенными пунктами Новосветловка ЛНР, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, ДНР уничтожены 10 украинских беспилотников, включая два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.
Ранее сообщалось, что ракетчики и артиллеристы РФ в течение ночи с 13 на 14 мая поразили свыше 500 объектов ВСУ. В частности, они поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в Любомировке Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения.
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