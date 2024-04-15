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15 апреля, 16:30

Политика

Новости мира: грузинские депутаты подрались в момент обсуждения законопроекта

Новости мира: грузинские депутаты подрались в момент обсуждения законопроекта

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Депутаты подрались в парламенте Грузии, предметом спора стал закон об иноагентах. Так, во время обсуждения проекта оппозиционный депутат Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамукой Мдинарадзе. Позже к драке подключились и другие чиновники.

В Казахстане приняли закон о домашнем насилии – такую меру решили ввести после истории с участием бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева. Его задержали 9 ноября 2023 года по подозрению в расправе над женой в одном из ресторанов Астаны. Теперь в Казахстане за домашнее насилие можно получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политиказа рубежомвидеоАлина Гилева
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