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15 марта, 07:30

Политика

СМИ подсчитали, сколько денег Зеленский перевел в активы в нескольких странах

СМИ подсчитали, сколько денег Зеленский перевел в активы в нескольких странах

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Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться одним из богатейших людей в мире. Мировые СМИ подсчитали, сколько денег украинский президент перевел в активы в нескольких странах.

Последним приобретением, считают журналисты, стал один из банков во Франции. По мнению обозревателей, Зеленский после вероятного поражения на Донбассе готовится бежать из страны и безбедно жить где-то в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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