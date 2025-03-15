Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться одним из богатейших людей в мире. Мировые СМИ подсчитали, сколько денег украинский президент перевел в активы в нескольких странах.

Последним приобретением, считают журналисты, стал один из банков во Франции. По мнению обозревателей, Зеленский после вероятного поражения на Донбассе готовится бежать из страны и безбедно жить где-то в Европе.

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