В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

Мессенджеру Telegram осталось сделать немного для урегулирования с Роскомнадзором вопроса об ограничениях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Боярский отметил, что у мессенджера есть возможность выполнить условия российского закона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

