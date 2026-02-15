Форма поиска по сайту

15 февраля, 18:15

В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

Новости мира: экс-президент США Обама признался, что верит в существование инопланетян

ВС РФ уничтожили более 600 самолетов ВСУ с начала СВО

Студенческие семьи в России получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях

Лимит сверхурочной работы могут удвоить для роста доходов

ВС РФ сорвали подвоз продовольствия и боекомплекта ВСУ

Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

Новости мира: корабль Crew Dragon состыкуется с МКС вечером 14 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Расчет "Урагана" группировки "Запад" уничтожил бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Мессенджеру Telegram осталось сделать немного для урегулирования с Роскомнадзором вопроса об ограничениях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Боярский отметил, что у мессенджера есть возможность выполнить условия российского закона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

