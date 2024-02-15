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15 февраля, 10:30

Политика

Такера Карлсона восхитило московское метро

Такера Карлсона восхитило московское метро

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 февраля

Такера Карлсона восхитило московское метро

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Американский журналист Такер Карлсон, записавший интервью с Владимиром Путиным, поделился своими впечатлениями от московского метро. Телеведущий заявил, что до сих пор не может поверить в то, что станции подземки российской столицы – это не музеи, а реальные транспортные объекты.

В качестве примера он привел "Киевскую". По его словам, один из способов понять то или иное общество – это посмотреть на инфраструктуру страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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