Член ОП Москвы заявила, что в штабе по наблюдению за выборами объективны к партиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Члены штаба по наблюдению за выборами объективно работают со всеми представителями политических партий. Об этом Агентству "Москва" заявила председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты (ОП) столицы Мария Лазутова.

По ее словам, члены штаба находятся в близких контактах с представителями партий. Кроме того, они занимают объективную позицию с точки зрения организации выборов и формата их проведения – электронного и бумажного, особое внимание уделено наблюдению за голосованием на дому, подчеркнула Лазутова.

Она указала, что каждый член общественного штаба не предвзят ни к одной политической партии, ни к одному кандидату, который выдвинулся на пост президента. По ее мнению, у людей иногда бывают провокационные вопросы, но к этому подходят с учетом и мнения, и опыта.

Лазутова отметила, что все, кто хочет поставить своих общественных наблюдателей от партий, имеют равные права и возможности, чтобы видеть голосование и задавать избирателям вопросы.

"Мы очень часто как раз отвечаем на то, что является в какой-то мере для кого-то непонятным, для кого-то, может быть, надо дать дополнительную консультацию", – уточнила она.

Член ОП Москвы также объяснила, что в ситуации наблюдения за выборами российского президента отношение к работе более тонкое, предметное и объективное. С ее слов, все понимают, что это выбор практически человека-гаранта власти и государственности.

Помимо этого, Лазутова высоко оценила столичный стандарт проведения выборов. Она считает, что в городе созданы нормальные условия для функционирования штаба, вместе с которым работают операторы, анализирующие и дающие возможность увидеть работу на каждом избирательном участке. Камеры видеонаблюдения, установленные на избирательных участках, тоже входят в стандарт качества работы, заявила она.

Более того, она отметила, что мобильная группа, выезжающая по тому или иному случаю, тоже является элементом качественной работы. По ее словам, в число этих людей входят представители политических партий, которые могут приехать на участок. Она указала, что такое может быть, если у людей возникает недоверие, что кто-то поддерживает одну партию.

В заключение Лазутова рассказала, что в столице есть все необходимые для выборов технологии.

"(Москва. – Прим. ред.) имеет материальные ресурсы, чтобы действительно выборы были на уровне даже, я бы сказала, не только московского стандарта, а на уровне самых высоких стандартов, которые, возможно, где-то достигнуты в других странах", – подытожила она.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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