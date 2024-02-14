Гознак напечатает более 113 млн бюллетеней к выборам президента РФ

Гознак начал печатать избирательные бюллетени для выборов президента РФ – всего будет изготовлено более 113 миллионов штук. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, их распределят между регионами России, а также отправят на избирательные участки на территории Байконура и за пределами страны.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.