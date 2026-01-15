В России за брошенную в подъезде елку можно получить штраф 5 тыс рублей

В России за брошенную в подъезде новогоднюю елку москвичам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. В Госдуме подчеркнули, что коридоры и лестничные клетки должны оставаться свободными для обеспечения эвакуации.

Оставленное у дверей дерево создает антисанитарию и нарушает правила пожарной безопасности. Инспекторы имеют право составить протокол сразу по двум статьям административного кодекса.

