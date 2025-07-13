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13 июля, 08:30

Политика

Плацдарм в Курской области, по мнению экспертов, может стать ключевым для наступления

Плацдарм в Курской области, по мнению экспертов, может стать ключевым для наступления

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Российские военнослужащие продолжают создавать плацдарм у села Гуево в Курской области. Это стратегическое направление, считают эксперты, может стать ключевым в продвижении в сторону Сумской области.

В зоне СВО активно используется модернизированная боевая машина ТОС-1А "Солнцепек". Новую технику уже задействуют при нанесении ударов по позициям противника. По словам военных, результат достигается за счет точности, маневренности и слаженной работы экипажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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