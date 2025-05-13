В Госдуме одобрили законопроект о локализации автомобилей такси

Госдума приняла законопроект о локализации такси – документ прошел сразу второе и третье чтения. Согласно инициативе, попасть в официальный реестр сможет только тот автомобиль, который наберет достаточное количество баллов локализации. Это значит, что в парки такси смогут попасть преимущественно машины отечественной сборки.

В документе уточняется, что под действие закона подпадают не только юрлица, но и самозанятые водители. Представители отрасли высказали сомнения. По их мнению, у ряда моделей, которые подпадают под требования, есть проблемы с качеством и надежностью.

Ожидается, что закон вступит в силу, а переходный период продлится до 1 марта 2030 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.