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В период трехдневного прекращения огня, объявленного Россией к 9 Мая, от ударов ВСУ пострадали 23 мирных жителя, из которых шестеро погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

В документе указано, что во время перемирия также повреждения получили жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили и коммерческие объекты.

По данным Мирошника, случаи зафиксированы в Курской области, где были применены тяжелые вооружения. При обстреле из РСЗО HIMARS поселка Званное погиб мужчина, а в результате сброса авиабомбы в поселке Глушкова погибла женщина.

Помимо этого, отметил посол, в Белгородской области 9 мая украинские военные ударили дроном по зданию регионального правительства. Травмы получили замгубернатора области и сотрудник Росгвардии. В Херсонской области же при артиллерийском обстреле погибла жительница села Днепряны.

Кроме того, ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в курском Рыльске. В результате пострадали три человека, повреждены дома и разрушена гостиница. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.

До этого женщина получила ранения после атаки украинских формирований на село Ясные Зори в Белгородском районе. Ее доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи.