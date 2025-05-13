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13 мая, 14:30

Политика

Новости мира: Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию с визитом

Новости мира: Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию с визитом

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Президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию с визитом. Борт № 1 встретили саудовские истребители F-15. Видео опубликовали журналисты президентского пула.

Обстановка в столице Ливии стабилизировалась. Об этом заявили в МВД страны. Ранее в Триполи объявили чрезвычайное положение. Это произошло после ожесточенных столкновений, которые вспыхнули в столице после убийства повстанцами главы службы безопасности страны. По меньшей мере шесть человек погибли, сообщил ливийский Минздрав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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