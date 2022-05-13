В МИД РФ выразили сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС

Евросоюз готов выполнять функции придатка НАТО. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил после встречи со своими коллегами из стран СНГ.

Лавров подробно рассказал им о ситуации на Украине и подчеркнул, что желание Киева войти в состав ЕС не может не беспокоить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.