Бойцы Росгвардии сбили беспилотник ВСУ в Харьковской области

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Спецназ Росгвардии сбил украинский беспилотник в Харьковской области. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Беспилотный летательный аппарат А1-СМ "Фурия" был обнаружен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий. По данным росгвардейцев, подобные БПЛА используются украинскими военными для дневной и ночной воздушной разведки.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в течение дня сбили пять украинских беспилотников в Харьковской области и в ДНР. Также были уничтожены десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.