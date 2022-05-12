ПВО РФ уничтожили 5 беспилотников и 10 реактивных снарядов РСЗО "Смерч" ВСУ

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Средства противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Глубокое и Липцы Харьковской области, а также у Александровки и Донецка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ПВО уничтожили десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Полевого в ДНР.

Помимо этого, российские средства ПВО уничтожили беспилотник и перехватили три ракеты "Точка-У" над островом Змеиным.

Ранее российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.